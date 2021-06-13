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Добкин назвал идиотами барменов, которые бесплатно наливали пиво за голы в ворота России

13 июня 2021 11:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Политик, который собрался баллотироваться в мэры Харькова, назвал идиотами людей, которые вчера болели против России

Михаил Добкин. Фото: Facebook

Михаил Добкин. Фото: Facebook

Экс-нардеп Михаил Добкин после публичной поддержки России на Евро-2020 снова "отличился". На этот раз он резко высказался в адрес украинцев, которые поддерживали сборную Бельгии во вчерашнем матче против России (бельгийцы победили 3:0).

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Об этом он написал в Telegram.

Ему не понравилось, как украинцы болели за Бельгию, досталось даже барменам.

"Одни идиоты прицепились к форме сборной чужой страны так, будто их мнение кому-то интересно. Другие идиоты болеют в футболе не за, а исключительно против сборных команд на Евро-2020 и с видом патриотичных патриотов разливают "на шару" пиво таким же, как и они, "болельщикам". Некоторые политики заявляют, что они вдруг на один вечер стали "бельгийцами", даже не спросив у самих бельгийцев: "А на холеру они им нужны". Чекнутые какие-то", – написал Добкин.

Политик, который собрался баллотироваться в мэры Харькова, призывает людей быть самими собой, а не "как все".

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"Попробовали бы все эти лжепатриоты хотя бы один раз побыть самими собою. Не плыть по течению, не быть "як усі", не имитировать, не подыгрывать, не оскотиниваться в своей ненависти, любить свое, а не ненавидеть чужое. Если хоть раз попробуете – вам понравится", – добавил Добкин.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в Украине оригинально анонсировали матч России на Евро-2020. Вместо сборной России на афише одного из баров Херсона появилась надпись "Оккупанты".

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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