Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота Росії

Політик, який зібрався балотуватися в мери Харкова, назвав ідіотами людей, які вчора вболівали проти Росії

Михайло Добкін. Фото: Facebook

Екснардеп Михайло Добкін після публічної підтримки Росії на Євро-2020 знову "відзначився". Цього разу він різко висловився на адресу українців, які підтримували збірну Бельгії у вчорашньому матчі проти Росії (бельгійці перемогли 3:0).

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Про це він написав у Telegram.

Йому не сподобалося, як українці вболівали за Бельгію, дісталося навіть барменам.

"Одні ідіоти причепилися до форми збірної чужої країни так, ніби їх думка комусь цікава. Інші ідіоти вболівають у футболі не за, а виключно проти збірних команд на Євро-2020 і з видом патріотичних патріотів розливають "на шару" пиво таким же, як і вони, "уболівальникам". Деякі політики заявляють, що вони раптом на один вечір стали "бельгійцями", навіть не запитавши у самих бельгійців: "А на холеру вони їм потрібні". Пришелепкуваті якісь", – написав Добкін.

Політик, який зібрався балотуватися в мери Харкова, закликає людей бути самими собою, а не "як усі".

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"Спробували б всі ці лжепатріоти хоча б один раз побути самими собою. Не плисти за течією, не бути "як усі", не імітувати, не підігрувати, не оскотинюватися у своїй ненависті, любити своє, а не ненавидіти чуже. Якщо хоч раз спробуєте – вам сподобається", – додав Добкін.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні в Україні оригінально анонсували матч Росії на Євро-2020. Замість збірної Росії на афіші одного з барів Херсона з'явився напис "Окупанти".

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