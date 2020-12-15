Дипломат о целях Байдена: Дружбе с Путиным – нет, отношениям с Украиной – да

Новый президент США Джо Байден не станет искать личной дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом бывший посол США в РФ, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол заявил Интерфаксу.

"Разумеется, будут некоторые изменения при президенте Байдене по сравнению с президентом Трампом. Во-первых, президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным. Трамп действительно хотел стать его другом. Он им может и стал, но это не сработало. Он потратил много личного времени и энергии на эти личные отношения", – сказал дипломат.

По его словам, "Байден этого делать не будет". Кроме того, убежден Макфол, "Байден будет больше говорить о демократии и правах человека в России, но и во многих странах, не только России".

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Он также уверен, что Байден и его команда станут предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с другими странами бывшего СССР.

"Например, с Молдовой, Украиной, Грузией. Они будут гораздо более вовлечены, потому что у команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах", – отметил он. При этом Макфол убежден, что при администрации Байдена есть шанс установить более стабильные и рациональные отношения между Россией и США.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Байден – первый президент США, которому не нужно объяснять, что такое Украина.

А экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что у Байдена положительные эмоции к Украине.

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