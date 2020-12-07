Кулеба: Байден первый президент США, которому не нужно объяснять, что такое Украина

Избранный президентом США Джо Байден очень хорошо знаком с Украиной и он первый американский лидер, которому не нужно будет разъяснять, что из себя представляет наша страна. Более того, Киев рассчитывает на более плодотворное сотрудничество с Вашингтоном.

Реклама

Об этом сказал в интервью "РБК-Украина" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, хорошо, что Джо Байден является первым в истории президентом США, которому в первый год работы не нужно объяснять, что такое Украина", – сказал он.

Министр считает, что от новой администрации будет меньше нереалистичных для Украины предложений вроде "построения мостов" или какой-то "перезагрузки" с Россией, которые звучали от администрации Трампа, несмотря на отсутствие конструктива со стороны Кремля.

Читайте также: Заявления Байдена об Украине "внушают оптимизм" – Офис президента

Реклама

"То есть в этой администрации другой в этом плане подход … Мы слышали, что говорил по этому поводу Джо Байден. Поэтому рассчитываем и на большую поддержку в противодействии российской агрессии", – сказал Кулеба.

Глава МДА добавил, что Киев ожидает более интенсивной помощи США во время президентства Байдена в продвижении реформ в Украине – в борьбе с коррупцией, судебной реформы.

Как сообщали новости "Сегодня", Кулеба говорил, что США при Байдене продолжат поставки оружия Украине.

Также ранее мы рассказывали о трех сценариях для Украины на случай победы Байдена на выборах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама