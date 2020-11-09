Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина

Политика нового президента США будет недружелюбной. Но и не резкой

Победивший на американских выборах Джо Байден считает Россию главным врагом США. Для Кремля он более предсказуем, нежели Дональд Трамп. Но и более недоговороспособен. При Байдене Россию не ждет ужасный конец. Но ужас без конца – вполне возможно.

Что Байден думает о России и Путине

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Позиция Джо Байдена по соотношению к нынешней полтике Москвы и к нынешнему руководству РФ неоднократно прямо артикулировалась Байденом в ходе избирательной кампании.

"Я считаю, что Россия – противник, я действительно так думаю. Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения подрыва нашей безопасности и наших союзов – это Россия".

"Кремль опасается сильного НАТО. Чтобы противостоять российской агрессии, мы должны сохранять военный потенциал альянса. А также расширять его способность противостоять угрозам".

"Путин говорит себе и всем, что либеральная идея "устарела". Но он делает это, потому что боится ее силы… Мы должны еще раз использовать эту силу и сплотить свободный мир".

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"Мы должны возложить на Россию реальную цену за нарушение международных норм и поддержать российское гражданское общество, которое рабро сопротивлялось клептократической системе Путина".

Пять главных угроз для России

Наибольшими вызовами для России пре президенте Байдене будут следующие угрозы:

Поддержка либеральных движений, демократических институтов и оппозиции в России. Формирование антироссийской коалиции с европейскими союзниками. Укрепление НАТО. Поддержка молодых демократий вокруг России и возвращение союзников США. Санкции.

Отдельной, условной шестой угрозой можно выделить недоговороспособность (с точки зрения Москвы и до определенной степени, конечно) Байдена. Путин антипатичен Байдену – и в этом кардинальное отличие будущего президента США от Дональда Трампа.

Как вспоминал сам Байден еще 2011 году, встречаясь с Путиным американский вице-президент сказал российскому премьеру: "Я смотрю вам в глаза и не думаю, что у вас есть душа".

Агрессия России против Украины, деятельное участие Байдена в судьбе нашей страны лишь укрепили в нем это высказанное в глаза Путины мнение. Если Трамп стремился "поладить" с Владимиром Путиным, исходя из собственных личных к российскому лидеру, у Байдена подобного рода стремления точно не возникнет.

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Разберем потенциальные угрозы президентства Байдена для России подробнее.

Поддержка российской оппозиции

Эксперты соглашаются, что поддержка либеральных движений, демократических институтов и оппозиции в России в целом возрастет. Но отмечают, что большой угрозой для Путина она не станет.

Впрочем, с точки зрения "игры в долгую" (что умеют и любят делать демократы) для существующей российской политсистемы такая поддержка опасна. Латентные либеральные и демократические настроения в РФ не так слабы, как кажется. Доказано Болотной, Хабаровском и Навальным.

Антироссийская коалиция

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Формирование антироссийской коалиции с европейскими союзниками – пожалуй, самая серьезная угроза для Кремля. Политика Трампа и активная дипломатия Москвы сумели внести раскол в лагерь демстран.

Байден постарается наладить отношения с Германией, Францией, другими союзниками. США придется идти на определенные уступки. Но политика по сдерживанию России снова станет консолидированной. "Разделять и властвовать" Москве будет трудно. Или невозможно.

Укрепление НАТО

Был риск (пусть небольшой), что Трамп вообще поставит крест на организации. Байден ставит развитие НАТО во главу угла. Причем (см цитату выше) прямо говорит, что альянс нужен для сдерживания России.

Усиление НАТО заставит Россию искать адекватные ответы. Ускоренная (и длительная) гонка вооружений ляжет дополнительным грузом на российскую экономику.

Демократический "пояс"

США возобновят поддержку молодых демократий. И речь не только об Украине. Но и других пост-советских государствах, которые Россия считает зоной своих "исключительных интересов". Например, странах Средней Азии. Не исключен ряд "цветных революций", после которых к власти придут политики, мягко говоря, не очень лояльные к Кремлю.

Также США, восстановившись в роли "глобального полицейского" переориентирует на себя те государства, которые успели найти для себя новые центры притяжений. В том числе Россию. Процесс будет долгим и непростым. Но, по крайней мере, он будет запущен.

Новые санкции

Резкого усиления санкционной политики не будет. Об этом говорят и американские и украинские эксперты. Об этом знают в Кремле.

Тем не менее, уже само наличие угрозы жестких санкций является сдерживающим фактором. А у США есть "воз и маленькая тележка", санкционных мер в запасе:

законопроект DASKA – "санкции из ада", против утверждения которого был Дональд Трамп. Проект лежит в Конгрессе и готов к рассмотрению. Предполагает в том числе замораживание активов российских политиков и олигархов, запрет на инвестиции в нефтегазовую отрасль, операции с российскими облигациями и т.д.

законопроект DETER – также подготовлен, не принят, подразумевает почти аналогичные санкции.

отключение России от системы SWIFT – обсуждалось, как гипотетически возможное во времена Обамы, но на уровне гипотезы. Санкционное "ядерное оружие" США.

нефтегазовое эмбарго. Еще одно "ядерное оружие" в арсенале.

Возможные договоренности

Есть моменты, по которым Байден, как минимум, попытается найти общий язык с Путиным.

Продление договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Срок действия договора заканчивается в феврале будущего года. Байден – ярый сторонник продления договора. Но сыграть на этом у Москвы не получится: ей договор нужнее.

Срок действия договора заканчивается в феврале будущего года. Байден – ярый сторонник продления договора. Но сыграть на этом у Москвы не получится: ей договор нужнее. Подписание нового договора о ракетах малой и средней дальности. США не заинтересованы в таком договоре без участия Китая. Однако в нем заинтересована Россия, и главное – страны ЕС. Нельзя исключать, что США уступят просьбам европейцев и подпишут договор только с Москвой.

США не заинтересованы в таком договоре без участия Китая. Однако в нем заинтересована Россия, и главное – страны ЕС. Нельзя исключать, что США уступят просьбам европейцев и подпишут договор только с Москвой. Донбасс. Вашингтон будет давить на Москву, чтобы решить вопрос мира на Донбассе. Кремлю будут предлагаться различные варианты. Но, обязательно, учитывающие интересы Украины. Как один из вариантов можно рассматривать озвученные недавно главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком предложения. По информации некоторых телеграмм-каналов, эти предложения были согласованы с американской стороной и будут поддержаны демократами и новым президентом США.

"Подарок" для Путина

Эксперты не исключают, что жертвой политики "налаживания добрососедства" с ЕС станут санкции по "Северному потоку – 2".Для этого есть причины:

при Трампе США случайно или заведомо хронически не успевали вовремя наложить эти санкции. В результате чего теперь Россия имеет шанс достроить газопровод самостоятельно.

снятие ограничение (или отказ от введения новых) очень поможет Байдену восстановить отношения с Германией.

с приходом в Байдена США вернуться к политике возобновляемой энергетике и не так рьяно будут продвигать свой газ на европейский рынок.

А тем временем президент Владимир Путин не спешит поздравлять Джо Байдена, победившего на выборах президента США, поскольку ждет официального объявления результатов. В Кремле отметили, что сейчас ожидаются суды от Дональда Трампа.

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