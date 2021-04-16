"Это вам – похоронные цветы": Степанову в Раде вручили две гвоздики (видео)

Степанов пришел в парламент рассказать о ситуации с коронавирусом, но его там ждал неприятный сюрприз

Сегодня в Верховной Раде министру здравоохранения Максиму Степанову вручили две гвоздики, которые принесли с похорон мужчины, умершего от коронавируса. Цветы передала народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина во время Часа вопросов к правительству.

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Она отметила, что сегодня на одном из киевских кладбищ хоронили мужчину, который умер от ковида. Его родственники попросили пересказать его историю.

"Три недели назад это был абсолютно здоровый человек 68 лет, правда, у него был диабет. Он пошел к семейному врачу и попросил его вакцинировать от COVID-19. Ему сказали: "Вакцин для вас нет". Потому что у нас почти нет в стране вакцин, потому что вы (Степанов) их не поставили. Спустя несколько дней он заболел и умер, потому что вы не способны обеспечить Украину вакцинами. Господин Степанов, это вам – похоронные цветы, которые родственники умершего просили передать", – сказала Стефанишина.

На это министр заявил, что нардеп манипулирует смертью людей.

"Когда в следующий раз будете манипулировать смертями людей, вспомните, что вы лично сделали для того, чтобы этих смертей не было. Не нужно манипулировать смертями людей", – сказал Степанов под крики депутатов "позор, позор".

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине за прошедшие сутки выявили более 17 тысяч новых случаев, при этом умерли более 400 украинцев.

Тем временем в Украине прибыла первая партия вакцин Pfizer. Мы узнали, когда начнут делать прививки и кто будет первым.

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