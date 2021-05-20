Депутаты устроили балаган в Раде перед голосованием за Ляшко

Виктор Ляшко выступил в ВР перед голосованием за нового министра здравоохранения, но его не слушали депутаты

Виктор Ляшко в Раде. Коллаж

В Верховной Раде Украины нардепы не слушали речь кандидат а на должность министра здравоохранения Виктор а Ляшко перед голосованием за назначением.

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Об этом было видно в трансляции заседания.

Во время выступления депутаты громко разговаривали, чем мешали Ляшко. Из-за этого спикер ВР Дмитрий Разумков вразумлял народных избранников, но и это не помогло. После замечания депутаты продолжили заниматься своими делами.

"Уважаемые коллеги, вам не интересно послушать кандидата в министры? Тогда можно покинуть зал и продолжить переговоры за его пределами", – обратился спикер к парламенту.

Как видно на фото, депутаты общались друг с другом, а некоторые даже стояли спиной к выступающему.

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Скриншот из Рады на заседании

Напомним, 19 мая комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения.

Кроме того, перед голосованием в Раде Ляшко прошел собеседование. В "Слуге народа" поставили условие кандидату.