Депутаты устроили балаган в Раде перед голосованием за Ляшко

Виктор Ляшко в Раде. Коллаж
В Верховной Раде Украины нардепы не слушали речь кандидат а на должность министра здравоохранения Виктор а Ляшко перед голосованием за назначением.
Об этом было видно в трансляции заседания.
Во время выступления депутаты громко разговаривали, чем мешали Ляшко. Из-за этого спикер ВР Дмитрий Разумков вразумлял народных избранников, но и это не помогло. После замечания депутаты продолжили заниматься своими делами.
"Уважаемые коллеги, вам не интересно послушать кандидата в министры? Тогда можно покинуть зал и продолжить переговоры за его пределами", – обратился спикер к парламенту.
Как видно на фото, депутаты общались друг с другом, а некоторые даже стояли спиной к выступающему.
Скриншот из Рады на заседании
Напомним, 19 мая комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения.
Кроме того, перед голосованием в Раде Ляшко прошел собеседование. В "Слуге народа" поставили условие кандидату.