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Депутати влаштували балаган в Раді перед голосуванням за Ляшка

20 травня, 10:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Віктор Ляшко виступив у ВР перед голосуванням за нового міністра охорони здоров'я, але його не слухали депутати

У Верховній Раді України нардепи не слухали промову кандидат а на посаду міністра охорони здоров'я Віктор а Ляшкаперед голосуванням за призначенням.

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Про це було видно в трансляції засідання.

Під час виступу депутати голосно розмовляли, чим заважали Ляшку. Через це спікер ВР Дмитро Разумков картав народних обранців, але і це не допомогло. Після зауваження депутати продовжили займатися своїми справами.

"Шановні колеги, вам не цікаво послухати кандидата в міністри? Тоді можна залишити зал і продовжити переговори за його межами", – звернувся спікер до парламенту.

Як видно на фото, депутати спілкуються один з одним, а деякі навіть стояли спиною до Ляшка.

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Депутати "Слуги народу" у залі Верховної Ради
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Нагадаємо, 19 травня комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я підтримав кандидатуру Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Крім того, перед голосуванням у Раді Ляшко пройшов співбесіду. У "Слузі народу" поставили умову кандидату.

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