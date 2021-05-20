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Перед голосованием в Раде Ляшко прошел собеседование: в "Слуге народа" кандидату поставили условие

20 мая, 10:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кандидату на пост главы Минздрава напомнили, что за свои обещания нужно отвечать

/ Фото: Сегодня

Перед заседанием Верховной Рады кандидат на должность министра здравоохранения Виктор Ляшко встречается с фракцией "Слуга народа".

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"Сейчас будет заседание фракции, потом – голосование, потом – расскажу все", – перед заседанием Ляшко был немногословен, сообщили в эфире телеканала "Украина 24".

Перед заседанием фракции первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что если Ляшко не выполнит обещание о вакцинации за лето 5 млн украинцев, то уйдет в отставку, сообщает УНИАН.

Он напомнил, что министры несут политическую ответственность, поэтому за свои обещания должны отвечать.

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Депутаты "Слуги народа" в зале Верховной Рады

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра здравоохранения Максима Степанова и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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А уже 19 мая комитет Верховной Рады по вопросам здравоохраненияподдержал кандидатуру Ляшко на должность министра здравоохранения.

Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 миллионов украинцев.

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