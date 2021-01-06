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Радуцкого уличили в "подпольной вакцинации": нардеп прокомментировал слухи

6 января, 12:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По словам нардепа, некоторые владельцы СМИ развлекаются, придумывая фейки

Народного депутата от партии "Слуга народа" и главу парламентского комитета по здравоохранения Михаила Радуцкого обвинили в том, что в Украину завезли нелегально вакцину Pfizer. Якобы стоимость вакцины составляет 2500 долларов, тогда как официальная – 30.

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Нардеп прокомментировал сайту "Сегодня" слухи о том, что ему, премьер-министру Денису Шмыгалю и другим чиновникам уже укололи вакцину.

"На вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год в Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда в Украине официально появится вакцина – я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", – прокомментировал сайту "Сегодня" Михаил Радуцкий.

Новость дополняется.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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