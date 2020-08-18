Дело Шеремета: Антоненко вручили обвинительный акт, а защита Дугарь взять отказалась

Прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз, говорит адвокат

После того как детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко ("Лисе") вручили обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета, стало также известно, что такой же документ был вручен ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко ("Рифмастеру").

Реклама

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил адвокат подозреваемого Станислав Кулик.

Адвокаты третьей подозреваемой в деле – медсестры 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ Яны Дугарь – отказались получать обвинительный акт, о чем сообщил ее защитник Виталий Коломиец.

"Прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других материалов, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконном действии участвовать не стали. Обвинительный акт против Яна Дугарь остался у прокурора", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

В тренде В штабе оппозиции успокоили Лукашенко: разрыва с Россией не будет

Реклама

Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

Больше о деле читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании".

В начале июля 2020 года Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама