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Дело об убийстве Шеремета: Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт

18 августа, 17:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сегодня обвинительный акт должны вручить и Андрею Антоненко

Детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко ("Лисе"), которую неделю назад апелляционный суд отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест, вручили обвинительный акт в уголовном производстве об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом ее адвокат Тарас Безпалый рассказал УНИАН.

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"Обвинительный акт сегодня вручили – в 14:30", – сказал адвокат. По его словам, сегодня, 18 августа, обвинительный акт также должны вручить другому подозреваемому по делу об убийстве Шеремета – ветерану АТО, музыканту Андрею Антоненко ("Рифмастеру").

Отметим, что Кузьменко провела за решеткой в СИЗО восемь месяцев. Она была арестована 13 декабря 2019 года.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

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Больше о деле читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании"

В начале июля 2020 года Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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