"Ермак и Козак – это еще интереснее": в ТКГ назвали дату "нормандской встречи"

Недавно президент Украины анонсировал в ближайшее время встречу в "нормандском формате". В свою очередь представитель оккупированных районов донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что 28 августа ожидаются переговоры советников глав государств "Нормандии".

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Об этом он сказал "Обозревателю".

По его словам, встреча пройдет при участии главы Офиса президента Украины Андрей Ермака, замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, представителей Франции и Германии.

"Нормандская встреча" на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа. Встреча политических советников – это Ермак, Козак… Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из "Нормандии", – заявил Гармаш.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля СМИ распространили письмо Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу на уровне советников, и что он намерен выйти из переговорного процесса. "Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", заявил представитель Кремля. В Офисе президента Украины назвали этот ход "тонкой дипломатической игрой". Как отреагировал Андрей Ермак на заявление россиян насчет переговоров по Донбассу.

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В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Козак не говорил ни о каком сворачивании переговоров и работа на уровне помощников глав государств будет продолжаться.

В то же время политолог Владимир Фесенко назвал две версии, почему Козак выходит из переговоров по Донбассу. Кремль пытается нивелировать значение "нормандского формата" и хочет только переговоров в Минске. Также россияне хотят выдавить из переговоров Андрея Ермака.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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