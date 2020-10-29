Данилов: Последние решения Конституционного суда несут угрозу нацбезопасности

За последние несколько дней КСУ принял неожиданные решения по э-декларированию и незаконному обогащению

Недавние решения Конституционного суда отменить наказание за незаконное обогащение и отмена е-деклараций несут угрозу национальной безопасности.

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Об этом написал в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Решения определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", – заявил он.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. У Зеленского отреагировали на отмену КС наказания за незаконное обогащение. На Банковой также пообещали, что украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности.

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В свою очередь в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи КСУ голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах. Там отметили любопытный момент – оказывается двое судей Конституционного суда задекларировали недостоверную информацию.

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