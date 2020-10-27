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У Зеленского отреагировали на отмену КС наказания за незаконное обогащение

27 октября, 22:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ОП заявили о нулевой толерантности к коррупции

В Офисе президента в связи с сегодняшним решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников заявили, что Владимир Зеленский выступает за нулевую толерантность к проявлениям коррупции, но текст решения еще не опубликован, а вокруг него уже возникло немало политический спекуляций.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

"Сегодня Конституционный суд принял решение, которое имеет непосредственное отношение к созданию в стране системы максимальной прозрачности государственного управления и местного самоуправления. Полный текст решения Конституционного суда пока не обнародован, но общество уже услышал немало спекулятивных политических заявлений, которые существенно искажают позицию государства и президента", - говорится в заявлении.

В ОП также отметили, что система электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов уже создана и работает эффективно, что повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления, а это "фундаментальное достояние государства".

"Нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике. К сожалению, в Украине все еще "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит – честными", – отмечается в сообщении.

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У президента заверили, что, несмотря на противодействие, инструменты для борьбы с незаконным обогащением в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены: "Ни единого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически".

В ОП заявили, что ожидают публикации полного текста решения КС и пообещали, что президент, в случае необходимости, обязательно использует свое право на законодательную инициативу для восстановления постоянной и максимально эффективной работы системы электронного декларирования и неотвратимости ответственности за умышленное нарушение этих правил.

"Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине – один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

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коррупция Владимир Зеленский Конституционный суд декларирование обогащение
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