Судьи КСУ голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах – НАПК

Голосовавшие 27 октября за отмену статьи о недостоверной информации в декларации судьи Конституционного суда Ирина Завгородняя и Сергей Головатый не имели права делать этого из-за конфликта интересов.

Реклама

Об этом заявило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК).

Агентство выявило у этих двух судей признаки декларирования недостоверной информации, что является нарушением статьи 366-1 Уголовного кодекса, – за ее признание неконституционной судьи сегодня и голосовали.

"Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле при таких условиях", – заявили в НАПК.

Согласно информации Антикоррупционного агентства, в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено на 3,6 млн грн недостоверных сведений.

Реклама

В декларации Ирины Завгородней за 2018-й обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, а в декларации за 2019-й – 754 тыс. грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда", - подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама