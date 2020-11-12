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Чувствую себя хорошо: Зеленский на самоизоляции записал видеообращение

12 ноября, 19:30

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Президент продолжает работать в дистанционном режиме

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на самоизоляции из-за COVID-19, записал обращение к гражданам, в котором рассказал о самочувствии.

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"Чувствую я себя достаточно хорошо. Думаю, большая заслуга – это ваша поддержка, теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления. Третий день я нахожусь на самоизоляции, но не изолировался от работы. Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме – все эти дни в онлайне у меня проходят совещания", – отметил Зеленский в видео, опубликованном телеканалом "Украина 24".

Видео: Сегодня

Как известно, заразившиеся коронавирусом президент Владимир Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак находятся в больнице. От COVID-19 лечение они проходят в "Феофании".

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9 ноября президент сообщил, что у него положительный тест на "ковид". После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.

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