Українська
$ 27,19
32,29
  1. Новости политики

Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную карту

22 июня 2021 17:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Во время приема на эсминце Королевского военно-морского флота Великобритании в Одессе Данилов получил уникальный подарок

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было и не будет российским, и показал подаренную ему старинную карту. Об этом он написал в Facebook.

Реклама

По его словам, 21 июня во время торжественного приема по случаю прибытия эсминца HMS Defender Королевского военно-морского флота Великобритании в порт Одессы он получил уникальный подарок.

"Капитан HMS Defender Винс Оуэн вручил мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта памятная вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "российским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", – написал Данилов.

Британская карта Черного моря. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Как сообщали новости "Сегодня", Великобритания построит в Украине две морские базы. Церемония подписания меморандума состоялась на эсминце королевского флота Defender, который сейчас в Одессе. В минобороны двух страны уже прокомментировали это событие.

Не пропусти!
Шансы Украины сегодня пробиться в плей-офф Евро равны 26%
26 процентов - такая вероятность ничьей в матче Хорватия - Шотландия. Этот исход выведет нас в плей-офф Евро

Реклама

Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Украина получит от Британии 1,6 млрд долларов на развитие своего флота.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехать
В ПАСЕ Россию поставили в неудобное положение: почему она отказалась ехатьВласть
Черное море никогда не было
Черное море никогда не было "российским озером": Данилов показал старинную картуВласть
Европа поддержала Майдан – с этого все началось: главные тезисы новой статьи Путина
Европа поддержала Майдан – с этого все началось: главные тезисы новой статьи ПутинаВласть
НАТО ничего не сделало для членства Украины в Альянсе – Кулеба
НАТО ничего не сделало для членства Украины в Альянсе – КулебаВласть
В ПАСЕ закрыли дело против Гончаренко за украинский флаг и Путина-убийцу
В ПАСЕ закрыли дело против Гончаренко за украинский флаг и Путина-убийцуВласть
Взрыв в многоэтажке: Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причины
Взрыв в многоэтажке: Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причиныВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять