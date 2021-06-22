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Чорне море ніколи не було "російським озером": Данілов показав старовинну карту

22 червня 2021 17:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Під час прийому на есмінці Королівського військово-морського флоту Великої Британії в Одесі Данілов отримав унікальний подарунок

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Чорне море ніколи не було і не буде російським, і показав подаровану йому старовинну карту. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, 21 червня під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender Королівського військово-морського флоту Великої Британії в порт Одеси він отримав унікальний подарунок.

"Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам'ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", – написав Данілов.

Британська карта Чорного моря. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Як повідомляли новини "Сьогодні", Велика Британія побудує в Україні дві морські бази. Церемонія підписання меморандуму відбулася на есмінці королівського флоту Defender, який нині в Одесі. У міноборони двох країн вже прокоментували цю подію.

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Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у жовтні 2020 року Україна і Велика Британія підписали Меморандум про посилення співпраці у військовій та військово-технічній сферах. Україна отримає від британців 1,6 млрд доларів на розвиток свого флоту.

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