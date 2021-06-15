Українська
$ 27
32,71
  1. Новости политики

"Будет жесткий отбор": Вирастюк о планах в Раде и первом законопроекте

15 июня 2021 13:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Слуга народа рассказал, в какой парламентский комитет хотел бы войти, и о чем будет его первый законопроект

Новоиспеченный народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк заявил, что будет тщательно отбирать себе команду помощников в парламенте, а первый его законопроект будет касаться спортивной реабилитации ветеранов войны.

Реклама

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, работать в парламенте без помощников невозможно, поэтому для начала нужно собрать квалифицированную команду.

"Все претенденты будут проходить жесткий отбор. Есть определенные рабочие планы, я не люблю рассказывать о них заранее. Но поверьте, у нас в округе есть чем заниматься. Важны экология и уровень качества дорог. В экологию можно поместить несколько пунктов – это и мусор, который накапливается, в частности на моем округе в Надворной: там огромное "кладбище" отходов. Поэтому эту проблему надо будет решать и мы готовы этим заниматься", – сказал Вирастюк.

Он отметил, что хотел бы войти в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Даже приоткрыл планы, каким будет его первый законопроект.

Не пропусти!
Франция – Германия: онлайн матча "группы смерти" Евро-2020
Франция и Германия сыграют на Евро-2020
Реклама

"Да, я бы хотел пойти в этот комитет, потому что то, чем он занимается, близкое мне дело. И знаю, что есть вещи, которыми еще даже никто не начинал заниматься. Поэтому мы с командой будем писать законопроект о создании целой отрасли, которой в Украине, к сожалению, нет, – это спортивная реабилитация ветеранов. То есть это не медицинская реабилитация, а реабилитация именно через спорт. Этой отрасли у нас вообще нет, не говоря уже о ветеранском спорте", – подчеркнул "слуга народа".

Смотрите также видео, как Вирастюк принимал присягу в Раде:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с Байденом
А как же Украина? Путин назвал главные цели встречи с БайденомВласть
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
"Через минуту звонит Арахамии": Корниенко о реакции Зеленского на закон о тюрьме для чиновниковВласть
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)
Так встречали Рейгана и Горбачева: как Женева готовится к переговорам Байдена и Путина (видео)Власть
Поддержит ли
Поддержит ли "Слуга народа" второй президентский срок Зеленского? Корниенко дал ответВласть
Зеленский: Флаг Украины появится на Донбассе и в Крыму
Зеленский: Флаг Украины появится на Донбассе и в КрымуВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять