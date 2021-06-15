"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєкт

Слуга народу розповів, до якого парламентського комітету хотів би увійти, і про що буде його перший законопроєкт

Новоспечений народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк заявив, що ретельно відбиратиме собі команду помічників у парламенті, а перший його законопроєкт стосуватиметься спортивної реабілітації ветеранів війни.

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Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, працювати у парламенті без помічників неможливо, тому для початку потрібно зібрати кваліфіковану команду.

"Всі претенденти проходитимуть жорсткий відбір. Є певні робочі плани, я не люблю розповідати про них заздалегідь. Але повірте, у нас в окрузі є чим займатися. Важливі екологія і рівень якості доріг. В екологію можна помістити кілька пунктів – це і сміття, яке накопичується, зокрема на моєму окрузі в Надвірній: там величезний "цвинтар" відходів. Тому цю проблему треба буде розв'язувати і ми готові цим займатися", – сказав Вірастюк.

Він зазначив, що хотів би увійти до комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Навіть відкрив плани, яким буде його перший законопроєкт.

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"Так, я б хотів піти до цього комітету, тому що те, чим він займається, – близька мені справа. І знаю, що є речі, якими ще навіть ніхто не починав займатися. Тому ми з командою писатимемо законопроєкт щодо створення цілої галузі, якої в Україні, на жаль, немає, – це спортивна реабілітація ветеранів. Тобто це не медична реабілітація, а реабілітація саме через спорт. Цієї галузі в нас взагалі немає, вже не кажучи про ветеранський спорт", – підкреслив "слуга народу".

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