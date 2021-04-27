Зеленский созвал заседание СНБО: что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента.
Новость дополняется...
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщили на сайте Офиса президента.
Новость дополняется...
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Популярные статьи