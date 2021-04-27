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Зеленский созвал заседание СНБО: что будут обсуждать

27 апреля, 19:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

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