Будапештский меморандум поможет Украине на переговорах с Россией – ОП

Нашему государству нужен мандат от народа для возобновления переговоров

Актуализация положений Будапештского меморандума поможет Украине улучить свои позиции на переговорах по Донбассу и Крыму.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса президента.

В ОП отметили, что Украина в 1994 году отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в тогдашнем мире. Взамен Киев получил гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Однако одна из стран-подписантов Россия несколько раз нарушила взятые на себя обязательства.

Такое откровенное игнорирование обязательств перед Украиной ставит под сомнение "весь корпус международных договоров по нераспространению и контролю над оружием массового поражения", отметили в пресс-службе.

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Киев намерен призвать страны-подписанты выполнять взятые на себя обязательства.

Поэтому президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 по Будапештскому меморандуму.

"Нашему государству нужен мандат от народа" для того, чтобы возобновить переговоры о выполнении этого соглашения, заявили в пресс-службе.

Отметим, в рамках всеукраинского опроса президент Владимир Зеленский 25 октября, в день местных выборов, задаст украинцам пять вопросов.

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Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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