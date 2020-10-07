Зеленский встретился с принцем Уильямом и герцогиней Кейт Миддлтон (фото)

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими – принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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Глава государства опубликовал в Twitter фото.

Президент прибыл в Букингемский дворец вместе с супругой

"Человеческие контакты всегда самые важные для стран. Дружеская встреча и разговор с членами королевской семьи в Букингемском дворце. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди – плодотворное сотрудничество и успешные проекты", – написал президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина и Британия подпишут меморандум на 1,25 миллиарда фунтов. Владимир Зеленский сообщил, что это будут средства для развития Военно-морских сил Украины. Он выразил надежду, что в Украине наконец появится флот.

Также президент рассказал о важном стратегическом соглашении, которое подпишет с Джонсоном. Также Зеленский отметил, что один из вопросов, который он обсудит с членами королевской семьи, – это работа с ветеранами войны. По его словам, британцы действительно профессионалы в психологической реабилитации, которую оказывают нашим ветеранам.

Видео: president.gov.ua

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