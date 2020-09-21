Боевиков пустят, но при одном условии: Кравчук об инспекции позиций ВСУ

Россия сорвала инспекцию позиций ВСУ в Шумах и теперь Украине не пустит в одностороннем порядке боевиков на свои позиции. Следующее инспектирование, если будет такая договоренность, будет проходить обоюдно – и на украинской стороне, и на позициях врага.

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Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его словам, то, о чем ранее договаривались в Минске об инспекции Шумов, – это была одноразовая акция, поскольку еще не отработан механизм таких проверок представителями ОБСЕ. Однако, как уточнил переговорщик, оккупанты сразу же нарушили эту договоренность.

"Я не знаю, как решат, как мы решим, это не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае – то, что будет, чтобы оно не было односторонним. Если инспектирования, то у нас и у них, потому что мы имеем десятки, около 50 случаев, я подчеркиваю, около 50 случаев, когда та сторона нарушает те же Минские договоренности, как они говорят, что нарушаем мы. То есть не может быть, что они будут предъявлять требования к Украине, а Украина будет выполнять, не имея возможности заставить через ОБСЕ, через мониторинговую миссию, скажем, выполнять эти условия и противоположной стороной. Мы согласились на одноразовую (инспекцию), я еще раз подчеркиваю. Так было заявлено на заседании нашей Трехсторонней контактной группы, одноразовую. Так подчеркивала модератор нашей встречи, и мы придерживались этого порядка, но так как эта одноразовая попытка не увенчалась успехом, так как сразу были нарушения, мы прекратили, Украина отказалась от такого порядка, где условия, которые были провозглашены на заседании, были нарушены", – сказал Кравчук.

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Глава украинской делегации в ТКГ объяснил, при каком условии в будущем возможны такие инспекции боевых позиций.

"Теперь мы поставили вопрос о создании механизмов, которые бы действовали постоянно, а не разово. И, конечно, я подчеркиваю, что если будет принято решение любого характера, то оно будет касаться двух сторон – и той, и нашей стороны обязательно. Будет так, а не односторонне", – подчеркнул переговорщик.

Напомним, 9 сентября состоялось срочное заседание Трехсторонней контактной группы, на котором обсуждалась ситуация в Шумах. В результате стороны договорились о совместной инспекции в районе этого населенного пункта. Во время инспекции в присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) должен был приблизиться к нашим позициям на расстояние, которое позволит рассмотреть их в бинокль. Однако инспекция неожиданно была перенесена на неопределенный срок. Более того, 10 сентября боевики атаковали в районе Шумов как раз в том месте, куда должны были приехать представители СЦКК и ОБСЕ. Оказалось, что оккупанты изменили условия договоренностей и потребовали обследовать дополнительные точки ВСУ, подписать некий совместный протокол.

В то же время вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов. Он утверждает, что речь шла о посещении места в "серой зоне".

Все подробности в спецтеме Инспекция позиций в Шумах

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