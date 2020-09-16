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Пиар, а не мир: как Россия срывает инспекцию в Шумах

16 сентября, 22:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Москва постоянно меняет свои требования, говорит Игорь Лоссовский

Неконструктивная позиции России не дает возможности провести совместное инспектирование позиций ВСУ в районе поселка Шумы под Горловкой Донецкой области.

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Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Из-за отказа России соблюдать достигнутые договоренности и работать на основе здравого смысла с целью подтверждения правдивых фактов о ситуации на линии столкновения, инспектирование в районе поселка Шумы на данный момент не может быть проведено", – заявил он.

Дипломат напомнил, что ранее украинская сторона согласилась пригласить координатора ОБСЕ в сопровождении представителей Трехсторонней контактной группы для осуществления 10 сентября совместного визита в район н.п. Шумы с целью опровержения недостоверных обвинений со стороны РФ. Однако даже эта открытость не удовлетворила Россию, направила ряд дополнительных запросов (по новым районам для посещения, фото- и видеосъемки, подписания совместного протокола), что "сделало невозможным запланированный совместный визит".

"Более того, российские вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям возле поселка Шумы в районе, где должен был состояться совместный визит. При этом, беспилотник СММ, пролетавший над этим районом, потерпел глушение и был потерян", – отметил Лоссовский.

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"В течение шести недель с 27 июля Украина выполняет достигнутые договоренности. Мы готовы идти и дальше по этому пути с целью перехода от "тишины" на Донбассе к стабильному миру. В то же время, мы видим, что Россия преследует совсем другие цели, а именно – пиар, а не мир", – подчеркнул представитель Украины.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук рассказал, как Россия давила на Украину по инспекции позиций ВСУ в Шумах.

А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия ОБСЕ Донбасс боевики инспекция шумы
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