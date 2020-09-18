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"Безвиз не отменяется": Шмыгаль отреагировал на заявления ЕС и США

18 сентября, 12:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

Необходимо дождаться, как пройдет конкурс на главу САП, заявил премьер

Угроз безвизовому режиму Украины с Евросоюзом нет. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги и из Европейского Союза, и из Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса (на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – Ред.)", – сказал Шмыгаль.

По его словам, в настоящий момент выполнены все процедуры, которые прописаны правилами, законодательством Украины.

"Дальше вопрос остается к открытости, прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, все вместе, целым обществом, парламентом. Я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства", – сказал он.

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Напомним, Верховная Рада назначила конкурсную комиссию на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

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После этого зампредседателя Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон заявила, что власти Украины поставили под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом и выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро.

В посольстве США в Украине, в свою очередь, заявили, что ждут прозрачного конкурса по назначению главы САП.

В Офисе президента уже отреагировали на скандальное решение Рады, которое обеспокоило США и ЕС.

Также смотрите, как Зеленский встречался с сотрудниками САП и НАБУ:

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Верховная Рада безвизовый режим САП Денис Шмыгаль
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