У Зеленского отреагировали на скандальное решение Рады, которое обеспокоило США и ЕС

На Банковой призвали воздержаться от чрезмерных эмоций из-за назначения представителей Рады в комиссию по выбору главы САП

Офис президента Украины принял к сведению решение Верховной рады касательно определения своих представителей в состав комиссии, которая будет определять руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Об этом 17 сентября заявили в пресс-службе ОПУ.

"Считаем безоговорочным, что независимость является ключевой предпосылкой эффективности антикоррупционной инфраструктуры Украины", – подчеркнули у президента.

В то же время, пресс-служба напомнила о том, что независимость и институциональная способность ряда антикоррупционных ведомств – НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда – обеспечены законом.

"Законодательством предусмотрены как особые процедуры отбора руководителей на административные должности в этой системе, так и гарантии невмешательства в их деятельность со стороны любой другой ветви власти", – отметили в ОПУ,

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Кроме того, в Офисе президента напомнили о скандале двухлетней давности вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. При этом последний прошел жесткий конкурсный отбор на свою должность.

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"Призываем воздержаться от чрезмерных эмоций всех участников общественной дискуссии о деятельности антикоррупционной инфраструктуры государства, а также от спекулятивных оценок работы конкретных лиц на административных должностях в антикоррупционных органах. Путь преодоления коррупции также является обязательной составляющей для европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", – обратились в ОПУ к общественности.

В ведомстве призвали не судить об эффективности тех или иных антикоррупционных ведомств по тем или иным фамилиям.

"Подчеркиваем, что новый руководитель САП – кто бы им ни стал после отбора комиссией – должен осознавать все это на 100%. Меньше политики и спекуляций, но больше профессионализма и прозрачности", – призвали у президента Владимира Зеленского.

Напомним, в августе Холодницкий подал в отставку по собственному желанию. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление.

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