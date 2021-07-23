Безотлагательно! Зеленский "активировал" решение СНБО об интеграции Украины в НАТО

Подготовка Украины к обретению членства в НАТО – важнейшая государственная задача, отмечается в решении СНБО

Зеленский о НАТО. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора" от 4 июня.

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Такой указ вышел на сайте президента.

"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 – несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в документе.

Что говорится в решении СНБО

Вместе с указом на сайте президента опубликовали и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. В нем говорится о мотивации и целях – зачем нужны меры по неотложной интеграции в НАТО:

общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ , которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан;

, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан; подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей ;

; Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства ;

; успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики;

во все сферы государственной политики; Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений о евроатлантических стремлениях Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита от 3 апреля 2008 года.

Что и кому нужно теперь сделать

В решении СНБО расписано, каким органам и службам какие меры нужно принять, чтобы оно было реализовано.

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Кабинет министров:

должен проанализировать, как выполняются годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО

а по итогам анализа предпринять меры по повышению эффективности их реализации и обработать вопросы о создании в центральных органах исполнительной власти и других госорганах структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того:

обработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО,

обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона Украины "Об оборонных закупках" и перехода на новую систему оборонных закупок.

Министерству обороны нужно:

предпринять меры для пролонгации Меморандума о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации,

внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военного имущества;

принять меры для безотлагательного назначения Военного представителя Миссии Украины при НАТО.

Министерство иностранных дел, Министерство обороны Украины, Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины должны:

при участии других заинтересованных государственных органов согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями.

Министерству развития громад и территорий совместно с областными государственными администрациями поручили:

разработать и подать на согласование Кабмина предложения о пилотных региональных проектах в сфере евроатлантической интеграции.

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Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе и Минобороны должны:

подготовить предложения об упрощении пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, прибывающих в Украину на основаниях, определенных законом Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Службу безопасности Украины обязали:

подготовить и внести в установленном порядке проект закона Украины "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция закона Украины "О государственной тайне").

Напомним,