Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)

Президент Владимир Зеленский, который пребывает в изоляции из-за коронавирусной болезни, записал очередное видеообращение к украинцам, в котором рассказал, как чувствует себя, о вакцине против коронавируса, выходе из конституционного кризиса и режиме тишины на востоке.

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Глава государства поблагодарил сограждан за слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления и пошутил, что поскольку он не ощущает запахи, то не обращает внимания на продукцию жизнедеятельности некоторых телеканалов и "экспертов".

Зеленский заметил, что хотя третий день пребывает на самоизоляции – он не изолировался от выполнения обязанностей: проводит онлайн важные переговоры и совещания, осуществляет звонки.Он рассказал, что поскольку у него нет своих телеканалов, то решил общаться с украинцами напрямую: без манипуляций и лжи.

По словам Зеленского, сейчас в Конституционном суде можно снимать ремейк фильма "Одиннадцать друзей Оушена" под названием "Одиннадцать друзей Тупицкого", в котором будут многоходовки, аферы и авантюры. При этом, если участь имущество главного героя – он не уступает талантами Брэду Питу или Джорджу Клуни.

Глава государства напомнил, что 11 судей КСУ своими решениями могли отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки. Но нашей стране и обществу такие "сюжетные повороты" не нужны, подчеркнул он.

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"Мы потушили пожар, но спички остались в руках у вредителей в мантиях", – добавил президент и продолжил, что сейчас ведется работа по возобновлению доверия к судебной системе и КСУ в частности, чтобы и "продюсеров" это фильма не было возможности создать "сиквел", трилогию или даже многосерийную мыльную оперу.

По его словам, опросы общественного мнения показывают, что рейтинг доверия украинцев к судьям КСУ составляет чуть больше, нежели к пропагандистскому каналу Russia Today, при этом судьи ежемесячно получают зарплату в 14 тысяч долларов, что больше годовой зарплаты большинства граждан Украины и даже президента.

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Он напомнил, что во вторник, 10 ноября, у него состоялся разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во время котрого разговор шел о поддержке Берлином Киева в приобретении вакцины от коронавируса, чтобы Украина была не в конце "очереди" на ее получение, а в первых рядах.

Коснувшись темы перемирия на Донбассе, Зеленский указал, что оно продолжается 109 дней и наши партнеры отмечают успехи Украины на пути к миру.

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"Наверное, госпожа федеральный канцлер не подписана в Facebook на некоторых наших политиков и экспертов, которые постоянно находят тут "зраду" и провал", – пошутил президент. Глава государства подчеркнул, что за время перемирия на Донбассе потери ВСУ и мирных жителей сократились в 10 раз. И это – не просто красивая статистика, а реальные сохраненные жизни людей.

Зеленский также напомнил, что коронавирус может подкосить любого человека.

"Берегите себя, соблюдайте дистанцию, носите маски, дезинфицируйте руки, укрепляте иммунитет, особенно перед приходом зимы, принимайте витамины, занимайтесь спортом и любовью. берегите себя от вирусов, а мозг свой – от лжи. Искренне ваш, Владимир Зеленский", – закончил свое обращение президент.

Напомним, кроме Зеленского, коронавирус обнаружили у целого ряда украинских топ-чиновников: главы его офиса Андрея Ермака, спикер Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука, вице-премьера Алексея Резникова и министра финансов Сергея Марченко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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