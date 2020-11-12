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Заместитель спикера Рады Стефанчук заражен коронавирусом

12 ноября, 16:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Политик пожаловался, что ему не помогли ни маска, ни перчатки, ни дезинфекции

Вслед за спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, который на днях сообщил о своем коронавирусном диагнозе, COVID-19 обнаружили у его первого заместителя Руслана Стефанчука ("Слуга народа").

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Об положительном тесте на вирус нардеп сообщил лично на своей странице в Facebook

"Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции", – пожаловался Стефанчук 12 ноября.

Политик пожелал скорейшего выздоровления своим "соратникам" по диагнозу и крепкого здоровья – тем, кто не заболел, а всех, кто с ним контактировал в последние дни, попросил внимательно отнестись к своему здоровью.

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Напомним, что ранее вирус обнаружили у целого ряда других украинских топ-чиновников, среди которых президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, вице-премьер Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко. А вот у премьер-министра Дениса Шмыгаля COVID-19 не обнаружили – его тест показал отрицательный результат.

Видео: Сегодня

Как уже сообщалось, по состоянию на 12 ноября количество заболевших COVID-19 в Украине превысило полмиллиона, а из них скончались.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Верховная Рада коронавирус Руслан Стефанчук COVID-19

Источник: Сегодня

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