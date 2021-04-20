"Белорусы какие-то настоящие": нардеп от "Слуги народа" встретился с Лукашенко (фото)

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко встретился в Беларуси с Александром Лукашенко. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Отметим, что накануне сам Шевченко писал, что находится в Минске. Он неоднократно публично давал понять, что поддерживает режим Лукашенко.
"Тепло, вкусно, спокойно. Белорусы какие-то настоящие. Как будто не испортились, какая-то невероятная человечность", – отмечал он.
А сегодня он уже оказался в гостях у Лукашенко.
"Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко прямо сейчас проводит встречу с диктатором Лукашенко в Минске", – написал Гончаренко.
Это подтвердил и Telegram-канал "Пул первого", отметив, что в эти минуты Шевченко общается с "президентом" Беларуси в его кабинете.
Как сообщали новости "Сегодня", в феврале Шевченко засветился на форуме у Лукашенко, где более трех часов выступал белорусский "лидер".
А в марте нардеп обругал противников Лукашенко и даже грозился прогнать неких "заграничных агентов" из Украины.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк