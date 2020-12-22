Нардеп Шевченко уехал в Беларусь и уже "отличился" там: Арахамия ждет его в Киеве

"Слуга народа" сейчас в отпуске и отправился в Минск, где отметился скандальными заявлениями

Фракция "Слуга народа" уже заявляла о поддержке белорусов, однако один из членов политической силы Евгений Шевченко отправился в отпуск в Беларусь, где высказался в защиту режима Лукашенко. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что будут разбираться с депутатом уже после его возвращения.

Реклама

Шевченко приехал в Минск и удивил заявлениями

Так, 21 декабря Шевченко написал в своем Telegram, что находится в Минске. А сегодня он встретился с главой комиссии по международным отношениям Национального собрания Беларуси.

"Я в Минске. "Змагаров" (белорусский аналог украинского слова "бандеровцы") на улицах Минска так и не нашел. Красивейший европейский город. Прекрасные люди и отличные дороги", – написал он.

Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Но еще больше удивили его заявления местному изданию tvr.by, где он сказал, что поддержка Киевом санкций ЕС против Беларуси, экономические проблемы Украины – это все продиктовано западными кураторами. Также нардеп считает, что в Беларуси нет причин для бунта против власти, а молодежь выходит на майданы из-за скуки.

Реклама

"Я сам был на втором Майдане. Я переоценил все. Я не принимал там активного участия. Мы выходили, потому что у Януковича были действительные ошибки – он возглавлял бандитизм. У вас же преступности нет. Я не понимаю, что они хотят от Лукашенко. Где та преступность, которая была у нас? У нас президент крышевал бандитов. Бизнесмены и предприниматели выходили на Майдан против власти "смотрящих". А потом пришли националисты и развернули все в свою пользу", – заявил Шевченко.

Руководство "Слуги народа" уже ждет нардепа

В тренде Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ

Во фракции говорят, что Шевченко находится в отпуске, но о поездке в Беларусь не в курсе. Арахамия, отвечая на вопрос о поддержке Шевченко режима Лукашенко, сказал: "Для меня это новость. Надо просто сначала посмотреть, что он там уже натворил в отпуске, а потом будем как-то реагировать на этот процесс", передает УНИАН.

Замглавы фракции Александр Корниенко тоже говорит, что нужно подождать результатов поездки нардепа, чтобы понимать, что с ним делать.

В то же время Арахамия рассказал, что Шевченко неоднократно просил исключить его из фракции и, судя по его поведению, он прилагает все усилия, "чтобы что-то случилось".

Реклама

"Господин Евгений каждые три дня подходит ко мне: "Давайте исключите меня из фракции". А я говорю: "Нет. Будешь мучиться до самого конца", – добавил главный "слуга народа".

Отметим, что предыдущие президентские полномочия Александра Лукашенко истекли 5 ноября, после чего в Европе его считают нелегитимным президентом Беларуси. В Украине так и не было четкой официальной позиции власти, кто теперь для них Лукашенко. Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама