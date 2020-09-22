Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе

Беларусь пока не ответила на ноту Киева из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима, сообщило отечественное Министерство иностранных дел в ответ на запрос Радио Свобода.

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"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием дать объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответ не получен. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", – заявили в МИД.

Напомним, 11 сентября Госпогранкомитет Беларуси разместил видео осмотра автомобиля посла Игоря Кизима на границе.

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В то же время пограничники заявили, что автомобиль украинского дипломата не обыскали – был проведен осмотр, а это другое процессуальное действие.

"Нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", – подчеркнули в пограничном ведомстве.

Досмотр машины посла на границе. Источник: gpk.gov.by

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