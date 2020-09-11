Белорусские пограничники обыскали машину украинского посла: появилось видео

В Сети появилось видео, как белорусские пограничники в нарушение международного права досмотрели автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

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На видео к украинскому дипломату обратился белорусский пограничник, который объяснил, что на него возложена функция пограничного контроля, в том числе осмотр автомобиля. В ответ Кизим разъяснил положения Венской конвенции.

"Осмотр личного багажа дипломатов при пересечении границы в страну пребывания, где я работаю, не разрешается, если у вас нет веских причин", - отметил посол.

Пограничник подтвердил, что личные вещи осматривать не будут, а предлагает только открыть багажник автомобиля.

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"Вы делаете свою работу очень правильно, я думаю. Проблема не во мне, я открою вам багажник, нет вопросов. Вы ищите людей или что-то другое? Но этим самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, я с понедельника буду на работе… Ваш посол, когда будет ехать сюда… Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?" – прокомментировал происходящее посол.

После осмотра багажника пограничник вернул послу паспорт и тот покинул пункт пропуска.

Досмотр машины посла на границе. Источник: gpk.gov.by

Как сообщали новости "Сегодня", в середине августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла в Беларуси в Киев на консультации из-за "недопустимых действий Минска" в отношении протестующих против фальсификаций на президентских выборах в пользу Александра Лукашенко. Позже Киев принял решение вернуть посла в Минск.

Задержания в Минске 8 сентября

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