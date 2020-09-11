Обыск машины посла Украины в Беларуси: Киев требует от Минска объяснений

Инцидент вокруг обыска автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима получил дипломатическое продолжение – Киев направил Минску ноту с требованием дать объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников.

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Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в МИД Украины.

"Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников", – сообщили в ведомстве.

По словам дипломатов, украинская сторона считает этот шаг по отношению к главе украинской дипмиссии в Беларуси "недружественным".

"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", – отметили в министерстве.

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Напомним, ранее сегодня, 11 сентября, Пограничный комитет Республики Беларусь разместил видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима на границе с Беларусью.

Досмотр машины посла на границе. Источник: gpk.gov.by

В то же время в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что автомобиль украинского дипломата не обыскали – был проведен осмотр, а это другое процессуальное действие.

"Нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были", – подчеркнули пограничники.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине августа Министерство иностранных дел Украины впервые в истории вызвало посла в Беларуси в Киев на консультации из-за "недопустимых действий Минска" в отношении протестующих против фальсификаций на президентских выборах в пользу Александра Лукашенко. Позже Киев принял решение вернуть посла в Минск.

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