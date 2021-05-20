Аваков піде, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що голова МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні.

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"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, що я буду серйозно говорити з міністром. Чи він може залишитися в такій ситуації? Ні, і він це знає, ми розуміємо складність цього процесу", – сказав президент.

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До речі, відповідаючи на питання про справу Шеремета, президент показав журналістові переписку зі свого телефону – з підозрюваною у вбивстві Яною Дугарь.

Останнє повідомлення Зеленського – "Дякую", у листуванні є смайлики. Однак повністю текст не читали.

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Нагадаємо, раніше Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка.