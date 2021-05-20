Русский
$ 27,42
33,49
  1. Влада

Аваков піде, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні – Зеленський

20 травня, 13:23

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зеленський пригрозив Авакову звільненням, якщо Юлія Кузьменко, Яна Дугарь і Андрій Антоненко невинні

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що голова МВС Арсен Аваков має піти з посади, якщо обвинувачені у справі Шеремета невинні.

Реклама

"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, що я буду серйозно говорити з міністром. Чи він може залишитися в такій ситуації? Ні, і він це знає, ми розуміємо складність цього процесу", – сказав президент.

Читайте також – Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)

До речі, відповідаючи на питання про справу Шеремета, президент показав журналістові переписку зі свого телефону – з підозрюваною у вбивстві Яною Дугарь.

В тренді
10 пріоритетів: чим Любченко займеться на посту міністра економіки
Олексій Любченко
В тренді
У Раді заявили, що влада масово колеться вакциною Pfizer, щоб подорожувати до ЄС
Вакцина Pfizer
В тренді
СБУ не знає про російське громадянство Аксьонова, а журналісти знайшли підтвердження

Останнє повідомлення Зеленського – "Дякую", у листуванні є смайлики. Однак повністю текст не читали.

Реклама

Нагадаємо, раніше Київський суд звільнив з СІЗО обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)
Скандал у Раді. Нового депутата не пустили до трибуни через його минуле (фото, відео)Влада
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляціяВлада
Кличко буде під жорстким контролем: у
Кличко буде під жорстким контролем: у "Слуги народу" в Києві новий лідерВлада
Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)
Пресконференція Зеленського: головне (текстовий онлайн)Влада
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відео
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відеоВлада
Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду (оновлено)
Медведчука хочуть відправити за ґрати – прокуратура оскаржила рішення суду (оновлено)Влада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти