Арестовали не ту яхту – Royal Romance Медведчука остался в Монако

Глава ОПЗЖ владеет одной из самых дорогих яхт в мире – что о ней известно

В Херсоне арестовали яхту Romance 1, собственником которой является Виктор Медведчук. Причина – она заходила в порты Крыма, что противоречит украинскому законодательству. Но это – не самая крутая яхта, которая есть в собственности у главы партии ОПЗЖ.

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Действительно крутая яхта, принадлежащая Медведчуку, – это Royal Romance, ценой примерно в 180 млн. евро. Она находится в Монако. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса Vesselfinder. Яхта пришвартовалась в этом порту 4 апреля.

Яхта Виктора Медведчука Royal Romance

Яхта стоит как 1200 авто Мерседес Майбах

Royal Romance считается одной из лучших в мире яхт. Она построена на верфях Feadship – это королевские верфи Нидерландов. Внутренний дизайн разработан лондонским бюро Фионы Даймонд. Год постройки – 2015. Длина – 92,5 м. На главной палубе – бассейн 4х12 м, который заканчивается водопадом со светодиодной подсветкой. Имеются 4 палубы, 14 гостевых кают и даже лифт. О том, что Royal Romance принадлежит Виктору Медведчуку указано, в частности, в английской Википедии.

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Что же до яхты Romance 1, которую арестовали в Херсоне, то она гораздо скромнее. Хотя и гнилой посудиной ее не назовешь. Внутренний интерьер помпезно роскошный, как принято у украинских нуворишей начала нулевых. Но масштаб не тот.

Яхта Romance 1 Виктора Медведчука. Фото: Youtube В тренде На Карибы теперь проще: Украина запустила безвиз с экзотической страной

Внутренний интерьер яхты Romance 1. Фото из соцсетей

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Вряд ли Медведчук сильно расстроен потере. Ведь у него есть еще. Понять ценность яхты Royal Romance можно на простом примере. Один из самых дорогих автомобилей в мире – Мерседес Майбах. Стоит он 149 тыс. долл. Яхта стоит как 1200 авто Мерседес Майбах.

Также 9 апреля в Киеве на Трухановом острове силовики пришли с обысками в охранную фирму, которую связывают с Медведчуком. Хотя в полиции утверждали, что обыски проходили в рамках уголовного производства по факту самовольного занятия земельного участка. Читайте подробней, что известно о фирме "Шторм", которую обыскивало МВД.

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