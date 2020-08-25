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Арахамия объяснил, почему Рада не должна оценивать ситуацию в Беларуси

25 августа, 16:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киеву нужно сохранять максимально нейтральную позицию, считает нардеп

Верховная Рада Украины сейчас не должна выступать с заявлениями относительно ситуации, которая сложилась в Беларуси. Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя зарегистрированный в парламенте проект постановления о признании нелегитимными выборов президента Беларуси, передает УНИАН.

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"По моему мнению, учитывая то, что мы имеем сейчас на востоке фронт, иметь еще один фронт на севере нам точно невыгодно", – сказал Арахамия.

По словам нардепа, "нам надо немножко подождать с каким-то осуждением... потому что нам надо на время побыть Швейцарией в этом смысле – быть максимально нейтральными для того, чтобы просто не повышать риски военной угрозы".

Арахамия считает, что украинским властям нужно подождать и посмотреть, "каким образом будет двигаться ситуация, и затем подстроиться под эту ситуацию".

Нардеп уточнил, что высказывает личное мнение, официальной позиции по этому вопросу во фракции "Слуга народа" еще нет.

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Напомним, массовые протесты и забастовки в Беларуси начались после того, как были объявлены предварительные результаты выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов. Протестующие считают реальным победителем президентской гонки Светлану Тихановскую.

Результаты выборов в Беларуси не признал Евросоюз.

Тихановская уже заявила, что готова стать национальным лидером, и назвала свою главную задачу на посту временного президента.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Верховная Рада Беларусь Александр Лукашенко слуга народа Давид Арахамия
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