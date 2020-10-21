Активисты осадили госдачи в Конча-Заспе: требуют освобождения Антоненко

По мнению сторонников арестованного, в Украине идет «ползучий» реванш сторонников Кремля

Сторонники волонтера и музыканта Андрея Антоненко, отправленного в СИЗО еще на два месяца по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, приехали в Конча-Заспу под Киевом, где находятся особняки президента Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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Об этом сообщает "Движение сопротивления капитуляции" в Facebook.

Активисты требуют справедливости в деле Антоненко и освобождения его из-под стражи.

Кроме того, сторонники арестованного считают, что Венедиктова должна немедленно внести представление об изменении ему меры пресечения. Активисты уверены, что "дело Шеремета" было сфальсифицировано, поэтому Антоненко содержат за решеткой незаконно.

У въезда на территорию VIP-поселка протестующих встретили десятки сотрудников Нацполиции и Нацгвардии, однако обошлось без столкновений. У высокого забора активисты устроили т.наз. "судебный майдан", на котором звучат требования освобождения патриотов, оказавшихся за решеткой из-за "ползучего" реванша сторонников Кремля.

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Напомним, полиция уже открыла уголовное производство за блокирование активистами здания Шевченковского райсуда Киева, который продлил арест Антоненко ("Рифмастера") до 19 декабря, и препятствование проезду автозака с подозреваемым в СИЗО.

Видео: PavlovskyNews

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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