Полиция завела дело на активистов за блокирование суда по Антоненко

Активистам грозит статья за вмешательство в деятельность правоохранителей

После того, как активисты заблокировали выезд автозака с территории Шевченковского райсуда Киева, где рассматривали дела об убийстве Павла Шеремета, правоохранители открыли уголовное производство.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Производство открыто по ч. 1 ст. 343 "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя" Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявили, что правоохранители в пределах своей компетенции и полномочий будут немедленно реагировать на нарушения законодательства, а нарушители понесут административную или уголовную ответственность.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева оставил до 19 декабря за решеткой обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и музыканта Андрея Антоненко ("Рифмастера"), после чего под зданием начались столкновения сторонников Антоненко с полицией. Активисты зажгли файеры, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Видео: PavlovskyNews

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Также сообщалось, что полиция начала проверку из-за стычки под Апелляционным судом в Киеве. Тогда группа лиц препятствовала выезду спецтранспорта с территории суда.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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