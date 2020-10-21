Суд продлил арест Антоненко еще на два месяца: активисты устроили драку с копами (видео)

Под Шевченковским райсудом Киева начались столкновения активистов с полицией

Обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и музыканта Андрея Антоненко ("Рифмастера") оставили под стражей еще на 60 дней, т.е., до 19 декабря 2020 года.

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Под зданием Шевченковского райсуда Киева начались столкновения сторонников Антоненко с полицией. Активисты зажгли фаеры, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews Андрея Антоненко увезли в СИЗО. Его сторонникам не удалось помешать автомобилю покинуть территорию суда.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, сторонники Антоненко требовали, чтобы задержанному изменили меру пресечения. В противном случае они грозились перекрыть выезд из суда. Они выстроились в живую цепь, разместили палатку и обещали покинуть территорию суда только в случае освобождения своего соратника.

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Также сообщалось, что полиция начала проверку из-за стычки под Апелляционным судом в Киеве. Тогда группа лиц препятствовала выезду спецтранспорта с территории суда.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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