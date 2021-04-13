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Абсолютная поддержка: Кулеба подвел итоги встречи Украина-НАТО

13 апреля, 20:15

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Страны НАТО пришли к абсолютному консенсусу в поддержке Украины и больше не испытывают разночтений из-за происходящего на границе

На фоне стягивания Россией своих войск к украинским границам Украина заручилась поддержкой всех участников сегодняшнего внеочередного заседания комиссии Украина-НАТО.

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Об этом после встречи заявил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Во время заседания комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники, высказались в поддержку Украины", – сказал он.

Видео: Сегодня

Кулеба заверил, что "ни у кого нет никаких разночтений" насчет происходящего на границе Украины и что в этой ситуации у стран НАТО "есть абсолютный консенсус".

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Он также добавил, что представил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, чтобы оперативно и содержательно помочь Украине в сложившейся ситуации.

Кроме того, Дмитрий Кулеба выразил удовлетворение от переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем Госдепа Энтони Блинкеном.

Напомним, что в последние недели Россия существенно нарастила количество войск у границы Украины и еще больше повысила уровень военной угрозы. Оккупанты собираются продолжать перебрасывать войска до конца апреля.

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НАТО Украина-НАТО Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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