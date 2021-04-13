Абсолютная поддержка: Кулеба подвел итоги встречи Украина-НАТО

На фоне стягивания Россией своих войск к украинским границам Украина заручилась поддержкой всех участников сегодняшнего внеочередного заседания комиссии Украина-НАТО.
Об этом после встречи заявил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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"Во время заседания комиссии Украина-НАТО абсолютно все государства-члены НАТО, союзники, высказались в поддержку Украины", – сказал он.
Кулеба заверил, что "ни у кого нет никаких разночтений" насчет происходящего на границе Украины и что в этой ситуации у стран НАТО "есть абсолютный консенсус".
Он также добавил, что представил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, чтобы оперативно и содержательно помочь Украине в сложившейся ситуации.
Кроме того, Дмитрий Кулеба выразил удовлетворение от переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем Госдепа Энтони Блинкеном.
Напомним, что в последние недели Россия существенно нарастила количество войск у границы Украины и еще больше повысила уровень военной угрозы. Оккупанты собираются продолжать перебрасывать войска до конца апреля.
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