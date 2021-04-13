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Кулеба попросил Запад ввести новые санкции против России

13 апреля, 12:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киев четко дал понять, что Украина не станет частью "русского мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад ввести новые санкции против России, а также усилить оборонный потенциал нашей страны. Об этом заявил на совместной с генсеком НАТО пресс-конференции.

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По его словам, Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит России уничтожить демократию и суверенитет Украины.

"Украина никогда не станет частью "русского мира". А на операционном уровне нам нужны меры, которые бы сдерживали Россию. Это может быть, как отметил генсек (НАТО Йенс Столтенберг. – Ред.), новый раунд санкций, которые бы подняли цену агрессии для России. Это может быть прямая поддержка и усиление оборонных возможностей Украины", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", Кулеба уже четко дал понять, что Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий на Донбассе.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не признает аннексию Крыма.

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Россия НАТО санкции запад Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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