Абсолютна підтримка: Кулеба підбив підсумки зустрічі Україна-НАТО

Країни НАТО дійшли абсолютного консенсусу в підтримці України і більше не відчувають різночитань щодо того, що відбувається на кордоні

На фоні стягування Росією своїх військ до українських кордонів Україна заручилася підтримкою всіх учасників сьогоднішнього позачергового засідання комісії Україна-НАТО.

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Про це після зустрічі заявив на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Під час засідання комісії Україна-НАТО абсолютно всі держави-члени НАТО, союзники, висловилися на підтримку України", – сказав він.

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Кулеба запевнив, що "ні у кого немає ніяких різночитань" щодо того, що відбувається на кордоні України і що в цій ситуації у країн НАТО "є абсолютний консенсус".

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Він також додав, що представив союзникам по НАТО 10 конкретних кроків, щоб оперативно і змістовно допомогти Україні в ситуації, що склалася.

Крім того, Дмитро Кулеба висловив задоволення від переговорів з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і держсекретарем Держдепу Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, що останніми тижніями Росія істотно наростила кількість військ біля кордону України і ще більше підвищила рівень воєнної загрози. Окупанти збираються продовжувати перекидати війська до кінця квітня.

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