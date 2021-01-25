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"43 по паспорту, 30 – в душе": Зеленский показал фото из спортзала

25 января, 09:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства свой день начал со спорта – уже в 7 утра был в спортзале

Президент Украины Владимир Зеленский с самого утра уже успел потренироваться в спортзале, откуда и запостил в Instagram фото.

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Глава государства сегодня отмечает день рождения, но свое утро он начал со спорта – в 7 утра уже был в спортзале. В связи с этим он метко подписал свое фото: "7:00 на часах. 43 по паспорту, 30 – в душе".

Пользователи в Сети тоже присоединились к поздравлениям в комментариях под фото:

"Молодой тигр".

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"Как говорят у нас в Мариуполе – "Happy birthday".

"С днем рождения, Владимир Александрович".

Как сообщали новости "Сегодня", Владимира Зеленского начали поздравлять уже с самого утра. Первыми отметились "слуги народа", которые напомнили об успехах главы государства.

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Владимир Зеленский спортзал

Источник: Сегодня

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