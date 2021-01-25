"43 по паспорту, 30 – в душі": Зеленський показав фото зі спортзалу

Президент України Володимир Зеленський із самого ранку вже встиг потренуватися у спортзалі, звідки і запостив в Instagram фото.
Глава держави сьогодні відзначає день народження, але свій ранок почав зі спорту – о 7-й він вже був у спортзалі. У зв'язку з цим він влучно підписав своє фото: "7:00 на годиннику. 43 за паспортом, 30 – в душі".
Користувачі в Мережі теж приєдналися до поздоровлень у коментарях під фото:
"Молодий тигр".
"Як кажуть у нас в Маріуполі – "Happy birthday".
"З днем народження, Володимире Олександровичу".
Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимира Зеленського почали вітати вже з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави.
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