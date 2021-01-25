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"43 по паспорту, 30 – в душі": Зеленський показав фото зі спортзалу

25 січня, 09:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави свій день почав зі спорту – вже о 7 ранку був у спортзалі

Президент України Володимир Зеленський із самого ранку вже встиг потренуватися у спортзалі, звідки і запостив в Instagram фото.

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Глава держави сьогодні відзначає день народження, але свій ранок почав зі спорту – о 7-й він вже був у спортзалі. У зв'язку з цим він влучно підписав своє фото: "7:00 на годиннику. 43 за паспортом, 30 – в душі".

Користувачі в Мережі теж приєдналися до поздоровлень у коментарях під фото:

"Молодий тигр".

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"Як кажуть у нас в Маріуполі – "Happy birthday".

"З днем народження, Володимире Олександровичу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимира Зеленського почали вітати вже з самого ранку. Першими відзначилися "слуги народу", які нагадали про успіхи глави держави.

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Володимир Зеленський спортзал

Джерело: Сьогодні

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