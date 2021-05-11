Живет как король. Все о резиденциях, особняках и яхтах Медведчука

Коллаж "Сегодня"

Народного депутата Виктора Медведчука заподозрили в госизмене. В настоящий момент генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов дают брифинг по этому вопросу. Помимо госизмены, Медведчука также подозревают в экономических преступлениях.

О том, что нардеп владеет большими богатствами и живет максимально комфортно, свидетельствует список его элитной недвижимости в Украине.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о всех дворцах, резиденциях и яхтах Виктора Медведчука.

Мини-королевство в Закарпатье

По данным журналистов Слідство.Інфо, в Закарпатской области, возле поселка Ждениево, компании Медведчука "Спорт-тур" принадлежит несколько сотен гектаров леса. На этой территории раскинулось целое маленькое королевство. Но увидеть его не просто. Единственный подъезд к имению перекрыт шлагбаумом и контролируется охраной.

Фото: hromadske.ua

Турбаза во Львовской области

Во Львовской области, в маленьком курортном селе Волосянка, в нескольких километрах от известного всем Славского, находится туристическая база фирмы "Форпостинвест". Ее единственный учредитель – Виктор Медведчук.

Фото: hromadske.ua

Имение на берегу Стугны

Еще одно имение Медведчука журналисты нашли в Обуховском районе Киевской области – на берегу реки Стугна. Несколько десятков гектаров земли там были выделены фирме Медведчука "Спорт-тур" еще в 2000-х годах.

Фото: hromadske.ua

Элитный коттедж и десятки квартир в Киеве

Есть у Виктора Медведчука и элитный коттедж на легендарной киевской набережной. По данным журналистов, 608 квадратных метров недвижимости и земля под ней достались его фирме "Спорт-тур" в июле 2013 года.

Фото: hromadske.ua

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Кроме коттеджа на набережной Днепра, уже у другой компании Медведчука, "Укркапитал", в Киеве есть 13 квартир в элитном доме на бульваре Шевченко, 27б, и 11 квартир в доме на улице Грушевского, 9а. Также структуры Медведчука владеют домом в самом сердце Киева – на улице Тургеневской.

Резиденция в Пуще-Водице

Дом в версальском стиле почти на 1500 кв. м, с каскадом искусственных озер, лабиринтами и бассейнами, Виктор Медведчук построил в Пуще-Водице. По данным активистов, его фирмы с 2003 года владеют в Пуще 6 гектарами земли.

Фото: facebook.com/minskiymassiv

Вилла и закрытый пляж в Крыму

В оккупированном Крыму у Медведчука также есть элитная недвижимость. Его вилла расположена между двумя городками – Симеизом и Алупкой.

Раньше все это было территорией противотуберкулезного санатория.

Именно в этом имении Виктор Медведчук в 2012 году принимал своего кума Владимира Путина.

Как сообщает ресурс "Крым.Реалии", у резиденции есть выход на пляж, огороженный бетонными заборами в стиле крымских скал. Крымчан и туристов туда не пропускают. Еще до российской оккупации фирма, связанная с Медведчуком, построила и оформила в собственность пирсы, а позже на этом основании купила пляж.

Роскошные яхты

Есть в собственности у Виктора Медведчука и дорогие яхты. На одну из них – с названием Romance 1 – не так давно херсонский суд наложил арест. Причина – она заходила в порты Крыма, что противоречит украинскому законодательству. Сейчас она находится в Крыму.

Яхта Romance 1 Виктора Медведчука. Фото: Youtube

А главная ценность Медведчука – яхта Royal Romance стоимостью примерно 180 млн евро – находится в Монако.

Яхта Виктора Медведчука Royal Romance

Royal Romance считается одной из лучших в мире яхт. Она построена на королевских верфях Нидерландов Feadship. Внутренний дизайн разработан лондонским бюро Фионы Даймонд. Год постройки – 2015-й. Длина – 92,5 м. На главной палубе – бассейн 4 х 12 м, который заканчивается водопадом со светодиодной подсветкой. Имеются 4 палубы, 14 гостевых кают и даже лифт.