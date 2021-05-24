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Зеленский запустил аудит в Конче-Заспе и Пуще-Водице: кому паковать чемоданы (список)

24 мая, 19:16

Денис Беспалов

Сегодня в элитных комплексах проживают более 250 арендаторов. Журналисты выяснили, кто может лишиться госдачи

Зеленский устроил аудит элитных поселков, многим грозит выселение

В настоящий момент идет полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице. По словам президента Владимира Зеленского, недопустимо, чтобы там проживали те, кто не имеет на это права по закону. Сейчас в элитном поселке Конча-Заспа живут около 200 арендаторов, в Пуще-Водице – до 50 арендаторов.

Об этом сообщает LIGA.net.

Площадь этих VIP-поселков, по данным Государственного управления делами, составляет почти 300 гектаров. На территории Кончи-Заспы размещен 71 дачный дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице – пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и разные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная, отмечает портал.

Полный список арендаторов в Конче-Заспе на 18 мая 2021 года:

Список арендаторов в Конча-Заспе

В списке среди прочих можно видеть следующих персон:

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Список арендаторов в Пуще-Водице на 18 мая 2021 года:

Список арендаторов в Пуща-Водице

По словам Зеленского, пока люди занимали должности, они имели право проживать в этих домах. Однако они до сих пор там, а если не сами экс-чиновники, то их дети или друзья.

"Они все должны уехать", – сказал Владимир Зеленский.

По словам президента, власти представят концепцию относительно ВДНХ, а также Пущи-Водицы и Кончи-Заспы – кто там будет жить и на каких условиях.

Ранее Зеленский рассказал, когда съедет с госдачи в Конче-Заспе.

Видео: Telegram

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