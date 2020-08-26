Зеленский рассказал, когда съедет с госдачи в Конче-Заспе: названы условия

На функционирование государственной дачи в Конче-Заспе тратят более 3 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует съезжать с государственной резиденции в Конче-Заспе, где он временно проживает, когда купит или арендует новый дом.

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Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS.

По информации соцсетей, это заявление президент сделал у парадного его родителей в Кривом Роге.

"Зеленского вышли встречать соседи. Глава государства со всеми поздоровался и упрекнул нашего журналиста, что он задаёт такие вопросы именно под домом его родителей", – говорится в сообщении.

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Но журналисту пришлось прождать Зеленского во дворе около шести часов, чтобы задать вопрос.

Напомним, в Офисе президента ранее заявили, что на функционирование государственной дачи в Конче-Заспе, куда переехал президент Украины Владимир Зеленский, в 2020 году потратят почти 3 миллиона 430 тысяч гривен.

Видео: PavlovskyNews

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции в Конче-Заспе, потому что продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области. В государственной резиденции глава государства будет проживать временно.

Зеленский пользуется "домом № 29", в котором ранее 10 лет жил президент Украины Виктор Ющенко.

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